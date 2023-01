A tensão está instalada entre professores e Ministério da Educação. A ronda negocial, que começou em setembro, parecia correr bem e o novo ministro, João Costa, prometia melhorar a vida dos professores, com mudanças nos concursos de contratação, acabando com o que chamou de “casa às costas”.

À medida que as propostas do Governo foram ficando mais claras, principalmente nas áreas em que as competências da Educação passam para as autarquias, a contestação subiu de tom. Os sindicatos são há muito contra a municipalização, e a ideia de parte do corpo docente poder ser contratado diretamente pelas escolas também não agradou — confiam mais na habitual tabela de graduação que ordena os professores, indicando quem deve ser contratado em primeiro lugar.

Com as greves a mutiplicar-se — uma delas convocada por tempo indeterminado —, a tutela pôs em causa a legalidade dos protestos, pediu pareceres jurídicos, para os quais o Presidente da República sugeriu celeridade. Já a principal confederação de pais quer serviços mínimos nas escolas (pedido de legalidade duvidosa para alguns juristas) de forma a garantir que as crianças podem ser deixadas nos estabelecimentos de ensino em segurança.

A última gota de água caiu enquanto os professores acampam à porta do ministério: João Costa quer investigar o fundo de maneio que alguns professores estarão a tentar criar, à margem dos sindicatos, para garantir que os assistentes operacionais fazem greve. É que quando estes faltam, as escolas têm mesmo de encerrar, o que nem sempre acontece quando a greve é só dos professores.

