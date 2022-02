Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

[Este Especial vai estar em atualização ao longo do dia com vários Fact Checks]

A Rússia iniciou esta quinta-feira, 24 de fevereiro, uma ofensiva militar contra a Ucrânia. A desinformação sobre o conflito entre os dois países, que já circulava há alguns dias nas redes sociais, atingiu uma dimensão maior.

Numa realidade que é dinâmica e que evolui ao minuto, há imagens antigas que estão a ser partilhadas como retratando o conflito bélico que se iniciou na madrugada desta quinta-feira, fotografias manipuladas e informação deturpada ou sem qualquer fundamento factual que está a ser difundida de forma massiva.

O Observador vai acompanhar o desenrolar dos acontecimentos nas redes sociais e desconstruir as informações falsas que estão a circular.

Bandeira russa hasteada em Kharkiv, na Ucrânia?

Nas redes sociais circula uma fotografia de um homem com farda militar a hastear uma bandeira da Rússia em Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia. A imagem, apesar de ser verdadeira, não é atual, alerta um site ucraniano dedicado a Fact Checks, StopFake.

Esta fotografia da Reuters foi tirada em março de 2014, quando ativistas pró-russos colocaram a bandeira à entrada do Concelho Regional de Kharkiv, como se pode ver pelo artigo publicado no jornal russo Kommersant.

Militares ucranianos abandonam os seus postos?

De acordo com o Stop Fake, vários sites de informação russos têm divulgado uma fotografia onde se veem dois militares aparentemente a correrem numa planície. Esses mesmos sites argumentam que se trata de militares ucranianos a abandonarem os postos para onde tinham sido destacados, esta quinta-feira, durante o conflito com as forças russas.

“As Forças Armadas da Ucrânia recusam obedecer a ordens em massa e abandonam as suas posições ao longo de toda a frente”, lê-se numa dessas páginas, que cita os separatistas pró-russos de Lugansk.

Mais uma vez, a fotografia é verdadeira, mas está cortada e não foi tirada esta quinta-feira. A imagem remonta a agosto de 2021, quando as tropas ucranianas estavam a fazer exercícios na Alemanha, relata a agência de notícias ucraniana, Ukrinform.

Quartel-general ucraniano de Donbass foi destruído?

Na manhã desta quinta-feira, vários órgãos de comunicação social russos referiam que o quartel-general das forças ucranianas de Donbass foi destruído, citando o líder separatista de Donetsk, Denis Pushilin.

“O quartel-general das forças militares da Ucrânia em Donbass foi destruído. A operação militar irá acabar muito em breve, as cidades de Donbass serão libertadas”, afirmou Pushilin, através de um grupo do Telegram dos separatistas russos.

Esta informação, porém, foi negada pelo ministro do Interior da Ucrânia, Anton Gerashchenko, através de uma publicação no Facebook. “Os russos estão a mentir. O quartel-general dos militares ucranianos não foi destruído. As nossas tropas estão a defender em todas as direções”, lê-se no post de Gerashchenko.

