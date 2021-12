Javier Marías: o virtuoso manipulador de leitores

Temos o agente no centro da acção, mas Tomás Nevinson estará longe de ser um romance sobre espionagem. Como tudo em que Marías toca, é um romance sobre o alcance e as implicações morais dos actos, muitas vezes vistas pelo prisma das suas consequências, como já acontecera em Os Enamoramentos. Com isto, vemos acções em que as personagens se debatem com a própria moral, como pesar a pertinência de um crime, como um assassinato, para uma mais-valia para a humanidade. Aqui, dá-se o exemplo do que teria sido um acto que resultasse na morte de Hitler, poupando a de milhões. E não é que as divagações tenham resposta, mas valem pelas perguntas que colocam e pela forma como forçam a criação de uma perspectiva.

Em todo o lado, há um confronto moral. Ao lado de Tomás, sente-se a angústia da decisão, e as convulsões de Espanha na segunda metade do século passado não existem à margem do drama. Não são instrumentalizadas para os compor, mas justificam também as personagens. Outrora o radicalismo justificou tudo, mas o tempo impõe a calma, os agentes ficam mais piedosos. E, mais do que isso, também eles entendem que nada tem importância permanente. As vinganças implacáveis começam a sucumbir à ideia de que o tempo leva tudo e que até o ódio perece.

Nevinson é, como habitual em Marías, altamente introspectivo. O autor gosta de ir aos cantos, de pôr em causa, de explorar cenários. No que escreve, tudo é hipótese. Assim, a narrativa avança devagar, mas o leitor cai lá dentro, perdendo-se na lonjura. Interessa tanto acompanhar as dúvidas, as considerações e as hesitações quanto os traços gerais da história, até porque as dúvidas também são a história. Cada romance de Marías parece um tratado contra a superficialidade, já que cada dilema moral é uma hipótese de se mergulhar num abismo interior.

▲ "Berta Isla" na edição portuguesa, o "outro lado" da história que agora continua com "Tomás Nevinson"

Mais uma vez, as frases são longas, as explicações urgem e são dadas, levantam-se mais questões e vêm mais hipóteses, e ler é sempre o caminho para entender. As personagens, também em movimento, parecem ter muito a explicar, e em simultâneo parecem justificar-se e assumir um pacto, como quem não deixará nada por contar. Ainda assim, as arestas parecem limadas e, mesmo que não haja uma utilização instrumental da prosa, de forma a que cada bloco de texto seja funcional na acção, a verdade é que o é na constituição psicológica e emocional das personagens, mais do que na linha narrativa. Como poucos, Marías enfeitiça, e fá-lo explorando situações até às últimas consequências com personagens que sabem a gente.

Os romances e os contos de Marías nunca são apenas o fio de história e os capítulos traçados de forma instrumental para compôr os passos. No que o autor nos dá, há muito mais do que arquitectura. Marías preenche os espaços com hesitações e julgamentos, e também o faz com os vazios. Numa literatura altamente intelectualizada e voltada para o interior do indivíduo e para as condições em que este se encontra, há ainda um cuidado extremo com a fluência e a cadência que obrigam o leitor a imergir.