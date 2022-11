A notícia de que Jerónimo de Sousa vai deixar a liderança do PCP, pondo fim a um ciclo de dezoito anos e entregando assim os comandos do partido a Paulo Raimundo, chegou em forma de um simples comunicado, num sábado à noite, e surpreendeu muitos, fora e dentro do PCP. A saída de Jerónimo era uma inevitabilidade e o processo já estava a ser preparado pelo Comité Central; mas não havia uma data específica e seria concretizado com tempo. O timing ficou nas mãos de Jerónimo de Sousa e a decisão acabou por ser “precipitada” por vontade do próprio.

O processo, como apurou o Observador junto de várias fontes do partido, não começou hoje nem surgiu de uma vontade repentina de Jerónimo de Sousa, que esteve diretamente “envolvido” desde o início na tomada de decisão. De resto, o projeto de resolução política que o partido se prepara para aprovar no próximo fim de semana, na Conferência Nacional do PCP, apontava para um “reforço do partido” que passaria pela “responsabilização” de novos quadros e assumia a vontade de “colocar nas mãos de mais militantes a responsabilidade de serem protagonistas e construtores” do partido.

Ainda assim, o timing foi “acelerado“, confirmam fontes comunistas com conhecimento do processo. E por vontade de Jerónimo: “O próprio colocou a questão de que não se sentia mais em condições de continuar”, dada a exigência das tarefas como secretário-geral, fosse por questões de saúde — Jerónimo ficou de fora da maior parte da campanha das últimas eleições legislativas por causa de uma operação cirúrgica — ou de idade.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.