Quatro anos depois da grande exposição sobre Lisboa, Cidade Triste e Alegre (ed. 1959), de Victor Palla e Costa Martins, e dois anos depois de ali se ter apresentado Lisboa Cliché de Daniel Blaukufs, um retrato pessoal da cidade nos anos 90, o pavilhão negro do Palácio Pimenta exibe Lisboa Frágil de Luís Pavão, evidente revisitação dos seus mais antigos arquivos fotográficos, em 1981 e 1983 vertidos em forma de livro nos conhecidos As Tabernas de Lisboa, com um texto do historiador e jornalista Mário Pereira, e Fotografias de Lisboa à Noite, que traz um tributo de Manuel Hermínio Monteiro (1952-2001), poeta e ele próprio então o principal editor da Assírio & Alvim, que publicou ambos.

No ano em que se assinala meio século da Revolução dos Cravos, este retrato digamos que antropológico da capital tem pertinência acentuada, para quem queira perceber como, desde então, toda uma rede de sociabilidades foi sendo pulverizada pela reconfiguração dos espaços urbanos, pela mudança dos tempos e modos de ócio e pela quebra ou dissolução dum associativismo popular bairrista ou de inspiração regionalista protagonizado por migrantes que de outras partes do país para aqui vieram em busca de uma vida melhor.

