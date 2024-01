Chega ao púlpito com uma sala cheia de apoiantes e de comunicação social, já pequena para todos os que acompanharam o XIII Congresso do Livre. Rui Tavares dirige-se a todos esses, mas também aos vários partidos que se fazem representar no discurso de encerramento do porta-voz. Só o Chega ficou de fora — não foi convidado a estar presente. “Precisamos de ter uma conversa muito sólida para que esta democracia tenha mais 50 anos”, avisa o deputado único, que não tem dúvidas de que “são precisas as diferenças dos outros” para solucionar a crise política que o país atravessa. Fica clara a pretensão de unir a esquerda, não fosse essa a génese da criação do partido, e de trabalhar com o país do presente. O Livre não quer “inventar a roda” e rejeita começar de novo — a génese de quem se coloca no seu extremo oposto da doutrina política.

A ideia é continuar o “trabalho conjunto” dos partidos à esquerda. E não foi coincidência Rui Tavares destacar na colaboração partidária a aprovação da lei que criminaliza as “práticas de conversão” de pessoas LGBT+, apresentada pelo Bloco de Esquerda, Livre, PAN e PS. Dos presentes, com o Chega ausente, só o PSD tinha votado contra a proposta em dezembro passado. No sábado, Rui Tavares já o tinha dito preto no branco: “É preciso um contrato democrático à esquerda” para vencer o que chama de “direita radicalizada devorada pela extrema-direita”.

