Em 1990, futebol dizia-se “calcio” e não só por causa do mundial que nesse ano se realizava em Itália. Os clubes da Serie A dominavam a Europa. Pela primeira e única vez, equipas do mesmo país ganharam as três taças europeias. Na Taça dos Campeões, o Milan derrotou o Benfica, a Sampdoria venceu o Anderlecht na final da Taça dos Vencedores das Taças, e a Taça Uefa foi mesmo disputada por dois clubes italianos, dois rivais históricos, Juventus e Fiorentina.

Na equipa de Turim jogavam, entre outros, Sergei Aleinikov, Rui Barros, um dos raros emigrantes futebolísticos portugueses daquele tempo, e um avançado que viveria o verão da sua vida um mês depois, Salvatore “Totó” Schilacci. Do outro lado, a estrela da Fiorentina era Roberto Baggio, “il divin codino”, o rabo-de-cavalo divino, um predestinado da bola. A Juventus venceu o troféu, então disputado a duas mãos, mas o que partiu o coração dos tifosi viola aconteceu dois dias depois da final. A 18 de maio de 1990, a Juve anunciou a contratação de Baggio, por um valor que era, na altura, o mais alto de sempre pago por um jogador.

O coração partido não impediu os adeptos da Fiorentina de incendiarem a Piazza Savonarola, local da sede do clube, e a polícia teve de intervir para repor a ordem. Resultado: cinquenta feridos. Mas os adeptos da Juventus também não se mostraram muito satisfeitos. Baggio, cujo passe tinha sido negociado pelos dirigentes da Fiorentina à sua revelia, recusou-se a envergar um cachecol do novo clube na apresentação, o equivalente a passar a lua de mel com a antiga namorada.

Durante o período em que Baggio vestiu a camisola 10 que pertencera a Michel Platini, os resultados ficaram aquém das expectativas. A equipa conquistou novamente a Taça Uefa, mas só ganhou o “scudetto” que lhe fugia há onze anos na derradeira época de Baggio no clube, a de 94/95. Na temporada seguinte, o jogador assinou pelo AC Milan, numa transferência muito mais serena do que a ida de Florença para Turim. O recorde de transferências foi batido várias vezes durante aqueles anos, mas nenhuma contratação foi tão polémica. Isto até ao ano 2000 e à transferência que abalou o futebol europeu.

