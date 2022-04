Ao fim de cinco anos de transformação difícil e também de crises excecionais , neste dia de 24 de abril de 2022, uma maioria entre nós decidiu ter confiança em mim e eleger-me Presidente durante os próximos cinco anos.

Não foi um caminho fácil, mas foi bem sucedido. A abrir o seu discurso de vitória, acompanhado do Hino da Alegria, que é também o hino oficial da União Europeia, Emmanuel Macron evitou reclamar demasiados créditos, tentando afastar de si a imagem de arrogância e prepotência que a oposição promoveu durante a campanha. Foi o primeiro sinal de que este seria um discurso mais de reconciliação e menos de regozijo, mesmo tendo conseguido o feito histórico de ser reeleito para um segundo mandato, algo que já não acontecia há 20 anos, desde a vitória de Jacques Chirac sobre Jean-Marie Le Pen, em 2o02.

Gostaria de agradecer ao conjunto de todos os franceses e francesas que, na primeira e segunda volta, confiaram no nosso projeto para uma França mais independente, uma França mais forte. Pelos investimentos e mudanças, para continuar a garantir o progresso para cada um, a todos nós. Garantindo a criatividade e a inovação no nosso país, fazendo da França uma grande nação ecológica .

Macron segue com discretas respostas a mais críticas que lhe foram sendo feitas pela oposição: as de que representa o passado e o ‘status quo’. O homem que, durante o debate, acusou Le Pen de ser “cética climática” (e foi acusado, de volta, de ser um “hipócrita climático”), piscou o olho ao eleitorado mais jovem e mais esquerdista, numa primeira referência ao ambiente.

Sei também que muitos dos nossos compatriotas votaram em mim hoje, não para apoiar as minhas ideias, mas para criar um obstáculo à extrema-direita . Gostaria também de agradecer e dizer-vos que tenho consciência deste voto e que sou depositário do sentido de dever nos anos futuros, desta ligação à República e do respeito pela diferença que foi expresso nesta última semana.

O Presidente reeleito reconheceu que uma parte significativa dos votos que lhe deram a vitória não chegaram por convicção. Já quando venceu a primeira volta, admitiu que tal poderia acontecer, mas tanto no início do mês como agora, a mensagem foi clara: a cavalo dado não se olha o dente. Agradeceu a estes eleitores menos convictos, até porque as legislativas estão a menos de dois meses de distância.

Penso, por fim, naqueles que votaram na senhora Le Pen e tenho noção da sua deceção esta noite. Desde o início que pedi que nunca tivessem este tipo de reação. Porque já não sou o candidato de alguns, mas sou o Presidente de todos. Para muitos dos nossos compatriotas que optaram hoje pela extrema-direita, a raiva que os levou a votar neste projeto terá também uma resposta. Será minha responsabilidade e de todos aqueles que me rodeiam, pois o voto de hoje faz com que tenhamos de considerar todas as dificuldades de todas as vidas e responder com eficácia a todos os que votaram e àquilo que expressaram.

Depois de agradecer aos que votaram nele por ser um mal menor, estendeu também um ramo de oliveira aos eleitores de Marine Le Pen. É aqui que ganha gás a mensagem conciliadora e apaziguadora, que marca o tom deste discurso. Macron interrompe os próprios apoiantes para os impedir de vaiar, perante uma referência nos votos conseguidos pela sua adversária. Nunca a extrema-direita conseguiu tanto apoio numas eleições presidenciais francesas: com todos os votos contados, sabe-se que Le Pen conseguiu mais de 13 milhões de votos, quase mais três milhões que em 2017. E Macron compreende que não pode viver de costas voltadas para tantos franceses. Repetiu assim uma mensagem que veio a promover durante a campanha e no debate presidencial: a de que compreende a revolta destes franceses e sabe das suas dificuldades. O poder de compra foi definido como o grande tema destas eleições, e Macron, tantas vezes acusado de apenas representar os mais ricos, promete maior sensibilidade e promete ser o Presidente de todos os franceses.

Hoje, optaram por um projeto humanista , que ambiciona a independência do nosso país, da nossa Europa . Um projeto republicano, um projeto social e um projeto ecológico . Um projeto alicerçado no trabalho e na criação. Um projeto de libertação das nossas forças culturais e empresariais. Este projeto, quero aplicá-lo nos próximos anos, sendo também eu depositário das divisões que foram expressas e das diferenças.

Pela segunda vez, refere o”projeto ecológico”, e a insistência pode reforçar a possibilidade de vir a escolher mais figuras da esquerda progressista para um futuro governo. Além de prometer tornar França na “primeira grande nação a abandonar o gás, petróleo e carvão”, durante a campanha, Macron comprometeu-se a escolher um primeiro-ministro que seria formalmente incumbido de levar a cabo um “planeamento ecológico”. Neste resumo do seu programa político, Macron definiu-se também como o contrário de Le Pen, que acusou por diversas vezes que ser anti-humanista, pelas suas posições contra imigração, e anti-Europa. E volta à ideia de que não é indiferente às “divisões” na sociedade francesa e que se espelharam no resultado desta segunda volta.

Assim sendo, temos de ser exigentes e ambiciosos. Há muito a ser feito e a guerra na Ucrânia continua, relembrando-nos que atravessamos tempos trágicos e França deve elevar a sua voz e mostrar a clareza das suas escolhas e a sua força em todos os domínios . É isso mesmo que faremos.

Aqui, o europeísta Macron permite-se um auto-elogio mais declarado, afirmando-se como um estadista que, pela sua liderança, conseguirá “elevar França” e torná-la relevante no contexto internacional. A referência à Ucrânia — a grande questão geopolítica do momento — serve não só para evidenciar a sua grandeza, mas para lembrar as fragilidades de Marine Le Pen, dada a sua proximidade ao Kremlin.

Caros amigos, também temos de velar e respeitar o facto de o nosso país estar repleto de dúvidas e divisões . Temos de ser fortes, mas ninguém ficará para trás . Juntos devemos promover esta unidade, para que possamos viver com mais alegria em França, para enfrentarmos os anos que temos pela França — que não serão tranquilos, mas serão anos históricos. Em conjunto, vamos, de facto, transformá-los.

Macron volta ao tom de celebração comedida. Apesar de ter vencido por cerca de 17 pontos, reconhece que a sociedade francesa nunca esteve tão polarizada, com 13 milhões de cidadãos a votarem em Le Pen. Esta é uma divisão que a candidata da União Nacional também reconhece, mas durante campanha a representante da extrema-direita insistiu que foi Macron que criou essa desunião, ao ser sobranceiro e arrogante, ao desrespeitar os franceses. A chegar à reta final do discurso de vitória, o chefe de Estado reeleito faz por contrariar essa ideia e garante que não quer deixar ninguém para trás, numa altura em que os franceses atingem picos de “râleur”, mau-humor, e desânimo com a política — a abstenção recorde assim o prova.

É com ambição e com boas intenções para o nosso país, para todos nós, que espero, ao vosso lado, enfrentar os próximos cinco anos. Que não são a continuidade dos últimos cinco, mas sim um método refundado para mais cinco anos ao serviço do nosso país, da nossa juventude.

O candidato da continuidade, que apesar de ser jovem vai terminar o mandato com dez anos de presidência centrista, contraria a ideia de um governação morna e promete um “método refundado” para alimentar a “força única” dos franceses. Nos últimos momentos do discurso, Macron pede, em suma, entusiasmo aos cidadãos para mais cinco anos de um Presidente moderado.