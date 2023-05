Maddie McCann desapareceu há 16 anos e as autoridades continuam a procurar pistas para desvendar este mistério. Maddie tinha três anos e passava férias na Praia da Luz, no Algarve, com os pais e com os dois irmãos mais novos. Os três ficaram no quarto do complexo turístico da aldeia da Luz, a dormir, enquanto os pais jantavam no restaurante, situado mesmo à frente do apartamento. Quando regressaram, Maddie não estava na cama. Desapareceu a 3 de maio de 2007 e, desde essa altura, várias investigações foram feitas, quer pelas autoridades portuguesas, quer pelas alemãs e inglesas. Os pais, na primeira investigação, foram constituídos arguidos, mas o processo acabou por ser encerrado em 2008 — e reaberto, já em 2013, “por terem surgido novos elementos que justificavam o prosseguimento da investigação”. Desde 2020 que o principal suspeito é o alemão Christian Brueckner, condenado pelo crime de violação, praticado no Algarve, e a cumprir pena de prisão de sete anos na Alemanha.

Agora, ainda sob o mistério do motivo que levou a novas buscas, as autoridades portuguesas, alemãs e britânicas juntaram-se para mais uma tentativa de encontrar vestígios da criança britânica. Vedaram a barragem do Arade e estão, desde as oito da manhã desta terça-feira, a fazer buscas neste local, onde Christian Brueckner boa parte dos seus dias no tempo em que permaneceu em Portugal.

Afinal, que investigações são estas?

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.