Parece um festival de verão, mas não é um festival de verão. E não é o facto de Álvaro Covões andar de um lado para o outro a dar ordens ou de a partir do palco nos chegarem ritmos de hip hop acelerados que vai provar o contrário.

O guru dos festivais “foi convidado a colaborar, gratuitamente, com a Unidade de Missão para a Jornada Mundial da Juventude da Câmara de Lisboa”, tinha revelado logo em janeiro a autarquia liderada por Carlos Moedas. Quanto a Joe Melendrez, MC e orador católico de Los Angeles, Califórnia, aos pulos no altar-palco — “Make some noise for Jesus!!!”, pediu assim que o pisou —, é apenas um dos vários artistas convidados para atuar esta terça-feira, dia 1 do evento, no Parque Eduardo VII, antes e depois da Missa de Abertura, celebrada a partir das 19h pelo cardeal patriarca de Lisboa.

Falta menos de hora e meia para o ponto alto do dia, que é o da abertura da Jornada Mundial da Juventude de Lisboa, ainda sem o Papa Francisco, que só esta quarta-feira de manhã aterra em Portugal.

