Há dois hemisférios políticos e, no meio deles, o mundo muito particular de Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa que, por mais voltas que dê, com mais ou menos recados, vetos ou discordâncias — ultimamente, de substância –, fica sempre em pé. É um fenómeno político com sete anos de existência e que chega agora ao fim. Termina no pior momento entre os dois, mas com um balanço que ambos garantem positivo. Costa sai a dizer que foi “um dos melhores períodos” da história da coabitação Belém/São Bento. Marcelo fica, a explicar como isso foi possível — como quem deixa recado para quem vier.

“O hemisfério político” do primeiro-ministro, “muitas vezes não deve ter percebido a forma como tratava o Presidente da República”, resumiu depois de descrever como as “divergências” e as “convergências” nem sempre eram as que pareciam de fora. Quanto à sua família política tem mais certezas dessa incompreensão: “O meu hemisfério, desde que tomei posse, nunca percebeu a forma como tratava o primeiro-ministro e o Governo”.

Houve “uma relação institucional sempre boa, mesmo quando havia divergências políticas”, notou apontando a principal razão: “Cada um pensava o que pensava, mas procurava o compromisso, porque havia um dos dois que ganhava cinco eleições em seis anos e outro duas em oito anos”. “Tinham de procurar o compromisso”, concluiu e deixou a síntese: “A recordação destes oito anos é uma boa recordação, uma boa recordação”.

