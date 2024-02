Na sua primeira campanha legislativa como coordenadora do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua arranca com um objetivo definido: obrigar o PS a fazer um acordo de governação à esquerda. A bloquista explica que esse acordo “só pode ser escrito” — caso contrário, não passa de uma “conversa” — e insiste: toda a esquerda deve assumir o mais rapidamente possível a sua disponibilidade para negociar, sob pena de não conseguir que os eleitores “saiam de casa” para ir votar. O PS “não pode”, de resto, acusar o PSD de “ter um acordo escondido com a extrema direita” e ao mesmo tempo não explicar a própria política de alianças, ataca.

Em entrevista ao Observador, no programa “Sob Escuta”, Mortágua garante que, a haver negociações, não serão fáceis: por um lado, é a própria que admite que a “má governação” do PS na Habitação, problema central para o Bloco, também é responsabilidade de Pedro Nuno Santos; por outro, os dois partidos continuam sem acertar agulhas em várias áreas.

Nesta entrevista, Mortágua estabelece uma meta concreta para a recuperação do tempo de serviço dos professores que ficou congelado, defendendo que deve ser toda reposta “no primeiro ano” de Governo. Na discussão das suas propostas, a líder do Bloco assume que as estimativas do partido para os custos associados à construção e reabilitação de novas casas podem ser “conservadoras”, embora mesmo não acredite que isso coloque um problema “orçamental”.

