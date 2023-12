De Bruxelas para o Porto. A eurodeputada Marisa Matias, dirigente bloquista e antiga candidata presidencial pelo partido, prepara-se para se estrear no Parlamento português. Pelo menos, é o seu nome que encabeça a proposta de lista de candidatos a deputados que vão concorrer pelo Porto às eleições legislativas marcadas para dia 10 de março, apurou o Observador.

A saída de Marisa Matias de Bruxelas já estava definida há muito e não tem a ver com estas eleições, uma vez que, muito antes de rebentar a inédita crise política que acabou com o Governo de António Costa, a eurodeputada tinha avisado que não continuaria no Parlamento Europeu. Ao Observador, em maio, confirmava que o único plano que tinha era “não ser candidata”, fechando um ciclo de três mandatos em Bruxelas. O futuro logo se veria: “Ainda não sei o que vou fazer, se volto ao meu passado da investigação científica, pode ser uma hipótese. Ou outra coisa que não tenha nada a ver com isso”.

Ainda assim, a eurodeputada — que voltou a ser eleita para a Comissão Política do Bloco — assegurava então que continuaria a “fazer política na mesma”. Meio ano depois, a oportunidade de fazer política (muito) ativa chegou — e o Bloco quer aproveitar a aceleração do calendário, e a aproximação do final do mandato de Matias (termina em junho), para aproveitar um possível trunfo eleitoral e colocar a dirigente, pela primeira vez, no Parlamento nacional.

