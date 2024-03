Mark Lewisohn, biógrafo dos Beatles: "Medi mal o quão imenso este trabalho seria"

O primeiro volume de All These Years — com o título Tune In — foi publicado em 2013. Passaram-se mais de dez anos e ainda não há sinal do segundo. Mark está a escrevê-lo, mas ainda não sabe quando o terá pronto. Esteve em Lisboa a propósito do ciclo “A Arte da Biografia” na Fundação Calouste Gulbenkian, que decorreu nos dias 13 e 14 de Março. Na conferência que apresentou falou sobre a preocupação em contar uma história do mundo no primeiro volume de All These Years, queria situar aquela cidade, Liverpool, aquele país, Inglaterra, o mundo, para o leitor sentir o quão tudo mudou por causa dos Beatles.

All These Years terá um segundo e um terceiro volumes: Turn On e Drop Out. Se o primeiro terminava em 1962 (apesar das quase mil páginas), o segundo deverá compreender o intervalo temporal entre 1963 to 1966 e o terceiro entre 1967 e 1969.

Quando fala do seu trabalho, da sua pesquisa, percebe-se que quando se refere a All These Years como “a biografia que interessa dos Beatles” não é por arrogância, é antes o resultado do método e da pesquisa que tem feito ao longo de duas décadas. Tem procurado e encontrado documentos para quem ninguém nunca olhou desde que foram criados e, tal como disse na conferência, ao olhar para os mesmos – contratos, propostas – tem conseguido também uma ideia das coisas que os Beatles rejeitavam e reafirma a convicção de que tomaram sempre as decisões certas.

Os Beatles mudaram o mundo. E, muito dificilmente, outra banda mudará o mundo tanto como eles. O primeiro volume de All These Years conta como isso começou a acontecer. Aliás: Mark Lewisohn mostra ao leitor essa mudança, fá-lo sentir a mudança em processo, como se espera que os livros de história façam. Falámos com ele durante a estadia do escritor em Lisboa.

Está aqui nesta sessão de conferências da Gulbenkian com outros biógrafos. Aprende alguma coisa com eles?

Interessa-me ouvir, claro, mas no primeiro dia não houve muita conversa sobre o processo. Pensei que iria existir mais, talvez aconteça. Isso para mim seria instrutivo de ouvir. Para lá disso, estou interessado na vida das pessoas sobre quem eles estão a escrever.

Como biógrafo, sente que se mete na cabeça do seu objeto de estudo? Ou não é esse o processo?

Não, não faço isso. E não preciso. Sei que estou nesta conferência com biógrafos e que estou a escrever uma biografia, mas prefiro considerar-me num historiador. Preciso de encontrar aquilo que preciso de encontrar. Para mim, isso é o que é relevante para tornar claro aquilo que estou a investigar. E para tornar esse caminho esclarecido. Parece bastante simples, mas nem sempre é.

Essa visão de historiador relaciona-se com a ideia de que se propôs com All These Years, a de conseguir a biografia definitiva dos Beatles?

Há muitas biografias, mas não há realmente uma história dos Beatles. Esta é a primeira. Há muitos livros que olham para aspetos particulares da vida deles e muitos dos livros mais famosos sobre eles foram escritos por jornalistas. Eu nunca fui jornalista. Alguns desses livros foram escritos como se fossem trabalhos jornalísticos. E penso que nem sempre têm um particular interesse histórico. Por isso, o que quis fazer foi algo que ninguém nunca fez. E é a maior biografia porque considera tudo.