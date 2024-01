“Yoko Ono: Music of the Mind”

Tate Modern, Londres. De 15 de fevereiro a 1 de setembro. Bilhetes a 23 euros.

A maior exposição britânica que celebra as sete décadas artísticas de Yoko Ono tem lugar marcado na Tate Modern, em Londres, de 15 de fevereiro a 1 de setembro. “Yoko Ono: Music of the Mind” é uma retrospetiva pela obra de uma das pioneiras da arte performativa e conceptual, que também explorou filme, música e se destacou como uma das vozes mais ativas da sua geração pela paz. Em colaboração com o estúdio de Ono, a exposição vai juntar mais de 200 trabalhos da artista japonesa, incluindo instalações, filmes, fotografias, música e instruções de interpretação livre, para os visitantes mergulharem de cabeça no imaginário experimental e avant-garde que marcou, sobretudo, a década de 1960. Em destaque, algumas das peças mais ilustres de Ono, incluindo Bag Piece (1964), Shadow Piece (1963), Apple (1966) e Half-A-Room (1967). Os bilhetes estão à venda por 20 libras (cerca de 23 euros) no site da Tate Modern. Mas, se Ono não convenceu, há mais exposições que valem a pena uma visita em Londres em 2024: espreite “Sargent and Fashion”, onde 60 pinturas mostram a moda na arte de John Singer Sarget (Tate Britain, de 22 de fevereiro a 7 de julho), ou “Naomi”, uma retrospetiva pelos 40 anos de Naomi Campbell na moda, com mais de 100 looks do guarda-roupa pessoal da topmodel (Victoria & Albert Museum, de 22 de junho de 2024 a 6 de abril de 2025).

