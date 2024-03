Médicos de família. Contratações ultrapassam reformas já em 2025, mas só no final da década todos os utentes terão médico

Neste momento, Portugal está a sair do período mais difícil no que diz respeito às aposentações dos médicos de família. Em 2024, o Ministério da Saúde estima que se reformem cerca de 320 clínicos, um número inferior ao dos últimos três anos — em 2023, aposentaram-se 423 médicos de família (um recorde), em 2022 tinham-se reformado 420 e em 2021 outros 331 médicos, segundo dados enviados pela tutela ao Observador. Este pico de aposentações era conhecido, e está relacionado com a questão da demografia médica. Por estes anos, estão a retirar-se os especialistas que entraram no sistema no final dos anos 70 e início dos anos 80, logo após a criação do SNS, que aconteceu em 1979.

SNS retém pouco mais de metade dos médicos de família

O elevado número de reformas é, aliás, uma das explicações para o aumento continuado dos utentes sem médico de família ao longo dos últimos anos, e que já ultrapassa os 1,7 milhões. Mas há um outro fator que explica a evolução do número de pessoas sem médico: a falta de capacidade que o SNS tem demonstrado para captar os jovens médicos de Medicina Geral e Familiar. Todos os anos, são formados cerca de 500 médicos de família. No entanto, apenas 300 acabam por ficar no SNS.

“Desses 500 recém-formados, cerca de 30% [150 médicos] não ficam, saem de imediato. E, depois, nos primeiros anos, temos uma taxa de retenção, entre os que ficaram, entre os 80 e os 85%. Ou seja, quando olhamos para o total, só retemos pouco mais de metade dos recém-especialistas, cerca de 300“, explica ao Observador o presidente da associação que representa os médicos de família. É precisamente esta baixa taxa de retenção que deverá atrasar, nos próximos anos, o reforço do número de médicos no SNS.

De acordo com Nuno Jacinto, neste momento faltam cerca de mil médicos no sistema público. Partindo do princípio de que o SNS manterá o atual nível de captação, e tendo em conta as estimativas do Ministério da Saúde referentes às aposentações, só em 2030 todos os portugueses terão acesso a um médico de família. De acordo com o ministério liderado por Manuel Pizarro, em 2025 devem reformar-se 200 médicos, número que baixa para os 143 em 2026, para os 86 em 2027, para 68 em 2028, para os 61 em 2029 e para apenas 57 em 2030. Com um número de contratações anual a rondar as 300, só neste último ano, haverá um excesso de especialistas de Medicina Geral e Familiar em Portugal.

“Se continuarmos a captar, por ano, apenas 300 médicos, vamos demorar muitos anos a resolver o problema”, avisa Nuno Jacinto. E mesmo este cenário, que aponta a resolução da falta de médicos de família em 2030, tem “imponderáveis”, frisa o especialista. A previsão “pressupõe que a taxa de retenção se mantém como está — mas ainda pode piorar”, avisa o presidente da APMGF. Aliás, é isso mesmo que tem vindo a acontecer nos últimos anos, pelo menos desde 2019. Se nesse ano, foram contratados, segundo os dados do Ministério da Saúde, 364 médicos de família, em 2023 apenas 333 médicos assinaram contrato. “São números preocupantes”, admite Nuno Jacinto.

Situação só não é pior porque médicos mais velhos adiam a reforma

“Não conseguimos saber, em concreto, qual vai ser a taxa de retenção em 2029 ou em 2030. O que podemos dizer é que, se nada for feito, não vamos reter mais médicos do que aqueles que retemos agora e o expectável é que venhamos a reter ainda menos“, frisa o responsável, salientando que os médicos “estão a ficar cada mais desiludidos e vão para o privado”.