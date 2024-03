Sendo o trabalho uma grande fatia do nosso dia, é mais importante do que nunca ter a sorte de encontrar um local de trabalho que nos faça sentir “em casa”. Valores como a entreajuda, a confiança, o espírito de equipa, as oportunidades de crescimento, a aposta nos seus colaboradores, são cada vez mais tidos em conta quando chega a altura de avaliar um bom lugar para se trabalhar. Mas a verdade é que eles existem e são cada vez mais as empresas que se esforçam por corresponder às expectativas dos seus colaboradores, trabalhando e implementando medidas para que todos saiam a ganhar. Foi no passado dia 20 de março, no Convento do Beato, que ficámos a conhecer as 50 empresas em Portugal que são consideradas os Melhores Lugares para Trabalhar, pela Great Place To Work.

Desde 2000 que a Great Place to Work distingue as empresas Melhores Lugares para Trabalhar em Portugal, através de uma auditoria das políticas e práticas de gestão de pessoas das empresas participantes. Na edição de 2024, mais de 65 000 colaboradores foram ouvidos – o maior número até então -, através do survey Trust Index – uma ferramenta que permite uma comparação não só com as empresas nacionais, mas também com empresas presentes em mais de 100 países. Tal como nas edições anteriores, este ano foram reconhecidas 50 empresas, em 5 dimensões: até 50 colaboradores; entre 51 e 100 colaboradores; entre 101 e 200 colaboradores; entre 201 e 500 colaboradores e mais de 500 colaboradores. Cada dimensão integra um total de 10 empresas reconhecidas.

Tecnologias da Informação, Biotecnologia, Farmacêutica, Serviços Financeiros e Seguros foram os setores preponderantes desta edição. Ainda assim, ao todo, foram 15 setores distintos premiados, mostrando que qualquer empresa, independentemente do seu setor ou atividade de trabalho, pode ser considerada um Melhor Lugar para Trabalhar.

“Este é um momento muito especial. Todos aqui representam uma comunidade composta pelos 50 melhores lugares para trabalhar na perceção dos vossos colaboradores”, foi nas palavras de Mauricio Korbivcher, CEO & Country Manager da Great Place to Work Portugal que foi dado o pontapé de partida da cerimónia. Com o salão do Convento repleto de mesas cheias de alegria e boa disposição, a mensagem foi recebida entre sorrisos: “sejam empresas que fazem a sua estreia, ou aquelas que já nos acompanham ao longo dos anos, todos vocês já são vencedores, independentemente da posição no ranking. Mas essa conquista não acaba por aqui. Para sustentar o patamar dos melhores, será necessário continuar a ouvir, continuamente, as contribuições que os vossos colaboradores oferecem”.

No ano que antecede os 25 anos de existência da Great Place To Work, a edição de 2024 trouxe consigo algumas novidades e números que não serão esquecidos. Este foi o ano do Índice de Confiança mais elevado de sempre – 89%. Um reflexo do trabalho feito pelas empresas até aqui e do impacto que o mesmo tem no dia-a-dia de quem lá trabalha. “A confiança é tudo na nossa vida. E o que nós observamos é que a confiança, quando ela é legítima e genuína dentro das empresas, nos relacionamentos horizontais e nos relacionamentos verticais, é um dos principais fatores de sucesso de se ser um Great Place to Work. 89% da média das 50 melhores empresas em Portugal subiu 3 pontos percentuais. É um índice histórico”, partilhou o CEO, não escondendo a satisfação pelos resultados alcançados.

Boas-vindas dadas, foi altura de dar início à entrega de prémios com a ajuda de Rodrigo Gomes e Ana Colaço, locutores de rádio e apresentadores da cerimónia. Este ano, com um pequeno twist: o top três de cada categoria só seria apresentando no final da noite, depois de servido o jantar. Assim sendo, a primeira categoria premiada foram as empresas até 50 colaboradores. Reaktor, Estoril Sol Digital, Avenidas, Galbilec, Zentiva, Peaceful Evolution, ASL & Associados, JTA – The Data Scientists, Oddsgate e AdvanceWorks foram os nomes chamados a palco.

Na 2.ª categoria da noite – as empresas entre 51 e 100 colaboradores, foram as empresas Stellaxius, OLR, MEGAUTORIA, Groupe SEB, Hitachi Solutions, Merck, Lisbon Nearshore, Novo Nordisk, 25 Frida e Synergies a ser consideradas os 10 melhores lugares para trabalhar. Já na categoria entre os 101 e os 200 colaboradores, Innotech, Ryan, Goldenergy, GSK, CA Seguros, Crossjoin Solutions, Mind Source, InterContinental Lisbon, AbbVie e Hilti foram os nomes distinguidos. Nas duas últimas categorias, JYSK, CJR Renewables, Kuehne + Nagel, dstelecom, Arquiconsult, Medicare, iCapital, DHL Express, Hilton e AMGEN Capability Center foram os vencedores na categoria dos 201 e 500 colaboradores, e a Softinsa, Fidelidade, Olisipo, Banco Credibom, Grupo Casais, Solvay, Allianz, ERA Imobiliária, Noesis e Cisco foram os nomes com destaque na última categoria – empresas com mais de 500 colaboradores.

Os prémios entregues e recebidos entre gargalhadas e abraços, com direito a uma fotografia para registar o momento. A noite terminou em festa, com o orgulho estampado no rosto de todos aqueles que têm a certeza de trabalhar numa das melhores empresas em Portugal, referências no tecido empresarial português.