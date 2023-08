Miguel Pinto Luz: "A pluralidade foi sempre uma preocupação nossa"

Se tiver de fazer um historial, que momentos mais especiais destacaria?

Agora que se fala tanto do diálogo inter-religioso, recordaria um debate entre o Cardeal Patriarca, D. Manuel Clemente, o rabino Abraham Skorka, grande amigo do Papa Francisco, e o sheik Munir. Mas também tivemos momentos inesquecíveis com Lech Walesa, o homem da libertação da Polónia, ou Gary Kasparov, o antigo campeão de xadrez, a alertar-nos para quem, de facto, é Putin. Foi há perto de dez anos e ele avisou-nos, com uma clarividência assinalável, sobre este caminho de radicalização da sociedade russa. Mas também houve momentos caricatos, como o protagonizado pela atriz de Hollywood, Daryl Hannah, a pedir uma lagosta num jantar para a libertar no mar. Mas, se um dia escrever um livro sobre a história das Conferências, vou ter muitas outras para contar.

