Cumpriu-se o primeiro ato simbólico da nova vida do PSD, agora, e pela primeira vez em muito tempo, unido e em condições sérias de derrotar os socialistas nas próximas eleições legislativas. No dia que Carlos Moedas escolheu para assinalar os dois anos de uma surpreendente vitória contra Fernando Medina, Luís Montenegro foi o protagonista da festa e tentou, desde o minuto zero, condicionar o próximo líder socialista (previsivelmente Pedro Nuno Santos) e a campanha para as eleições legislativas: impostos, professores, pensionistas e corrupção.

Num jantar-comício em Lisboa, que juntou mais de 1.200 militantes sociais-democratas, e minutos depois de António Costa acabar de falar ao país, Luís Montenegro subiu ao palco e começou, precisamente, por recordar o quão improvável diziam que seria a vitória de Carlos Moedas, em 2021. O líder do PSD, frequentemente criticado por não ser capaz de disparar nas intenções de voto e sobre quem pendia a dúvida sobre se aguentaria para lá das próximas eleições europeias (junho), lembrou que também Moedas foi menorizado pelas sondagens e subestimado pelos adversários. “Menosprezaram aquilo que é fundamental na democracia: em democracia, cada cidadão tem direito a um voto”, atirou Montenegro. “É essa a inspiração que nos vai mover nos próximos quatro meses até à vitória eleitoral.”

Há dois anos, Moedas conseguiu derrotar Fernando Medina e acabar com um ciclo de 14 anos de governação contra as expectativas de uma parte relevante do próprio partido, analistas e comentadores. Montenegro quer repetir a história a 10 de março de 2024, ensaiando já este sábado o guião que vai levar para a campanha. À cabeça, o presidente do PSD vai forçar os socialistas a decidirem, já neste Orçamento do Estado, se chumbam ou não a proposta do partido para a recuperação faseada do tempo de serviço dos professores.

