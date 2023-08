A azáfama é grande logo pela manhã, na USF (Unidade de Saúde Familiar) Saúde Laranjeiro, em Almada. Os utentes — idosos, mães acompanhadas pelos filhos bebés, mulheres grávidas — vão entrando e são encaminhados pelo segurança para o local respetivo. Os que têm consulta agendada limitam-se a aguardar, os outros dirigem-se aos secretários clínicos para tratar de outros assuntos (desde a marcação de consultas aos pedidos de renovação de medicação).

À primeira vista, o quotidiano de um centro de saúde normal. Mas esta unidade, no Laranjeiro (numa das maiores e mais densamente povoadas freguesias do país), não é um centro de saúde igual à maioria das unidades da zona de Lisboa e Vale do Tejo, onde grassa a falta de médicos e persistem as filas formadas ainda de madrugada: aqui, há uma bolsa de consultas para os mais de quatro mil utentes sem médico de família, a Via Verde Laranjeiro — uma forma de facilitar o acesso aos cuidados de saúde a esta população (grande parte da qual migrante). “Quase que os doentes sem médico têm melhor acesso do que os doentes com médico atribuído”, diz a coordenadora da USF Saúde Laranjeiro, Joana Marinho.

