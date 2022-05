“Não temos mais nada a ensinar-lhe”: a vanguarda perpétua de Aurélia de Sousa

A Academia de Belas-Artes do Porto foi, pois, o primeiro passo a dar, ou o passo natural para seguir os seus dotes. Entrou tarde, porém, já caminhava nos 27 anos, com o desagrado da mãe, verdadeira matriarca desde a morte precoce do pai, em 1874. Foi preciso a sua teimosia e persistência para que os estudos de pintura seguissem o seu rumo e, mais do que isso, a companhia da irmã Sofia, também prendada nessa coisa das artes. Orientada por professores como Marques de Oliveira, Aurélia soma aplausos e sente que esse é o seu caminho ainda antes de terminar o curso de Pintura Histórica. Com o patrocínio de um dos cunhados, um dos homens mais ricos do Porto, José Augusto Dias, segue em 1898 para Paris, onde frequenta a célebre e prestigiada Academie Julian, escola com um programa de aulas “muito interessante”, sobretudo assente no domínio do retrato e do autorretrato e não só nas disciplinas normalmente facultadas a mulheres, como os registos florais e as naturezas-mortas. Segue-a, um ano depois, a irmã Sofia, apoiada financeiramente pelo outro cunhado — só duas das irmãs casam, a mais velha, Maria Helena, e a mais nova, Estela.

Na cidade Luz, a “aluna brilhante” da Academia do Porto, como a classifica a historiadora de arte Raquel Henriques da Silva, coordenadora do Catálogo Raisonné dedicado à artista com data prevista de saída no mercado dos e-Books para abril do próximo ano, continua um percurso notável. Ela e a irmã, “as Souzettes”, como eram conhecidas entre colegas e professores, conta Maria João Ortigão, dão nas vistas por uma capacidade invulgar de composição. São destacadas por mestres como Jean-Paul Laurens e Jean-Joseph Benjamin-Constant, que também ensinavam na Academia Francesa de Belas-Artes, e que ali lidaram com todos os grandes artistas das primeiras vanguardas, Duchamp, Matisse, ou Bernard e Khnopff e Nolde. Mas é o senhor Julian, ele próprio, quem escreve a Aurélia uma carta de recomendação, já ela tinha ganhado prémios e mais prémios, exposto em França e pintado o agora famoso “Autorretrato” com casaco vermelho. Estas informações, partilhadas connosco pelas duas historiadoras de arte que mais estudaram a vida e a obra da artista, realçam o génio de Aurélia, mas também o seu modo de ser: reservada, calada, e com uma saúde frágil.