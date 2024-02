Foi numa colónia penal na localidade de Iamália-Nenétsia, no Círculo Polar Ártico, que o principal opositor ao regime russo, Alexei Navalny, passou os últimos dias da sua vida. O desaparecimento do dissidente político que mais incomodou o Presidente russo motivou uma reação de vários líderes estrangeiros que responsabilizaram Vladimir Putin pelo sucedido. A morte do homem de 47 anos já saiu das fronteiras da Rússia e causou uma onda de solidariedade em todo o mundo — aliás, em várias capitais realizaram-se, na tarde desta sexta-feira, marchas em memória daquele foi o líder da oposição do regime russo.

No Kremlin, por mais estranho que pareça, reina algum desalento. Várias fontes ligadas à presidência russa contaram ao jornal independente Meduza que a morte de Alexei Navalny terá um “efeito extremamente negativo” na imagem da Rússia entre os países do Ocidente. “O Presidente vai ser chamado ditador e assassino outra vez“, desabafa uma fonte, que considera que o desaparecimento do opositor prejudicará os esforços de Moscovo — como a entrevista de Vladimir Putin ao antigo apresentador da Fox News, Tucker Carlson — em aproximar-se de algum público do Ocidente.

A notícia da morte de Alexei Navalny acontece numa altura em que o Congresso norte-americano está a debater um pacote de ajuda que — a ser aprovado — vai alocar 60 mil milhões de dólares (cerca de 56 mil milhões de euros) para a Ucrânia, uma ajuda essencial para o esforço de guerra de Kiev. Apoiado pelo setor mais à direita do partido, o líder dos republicanos na Câmara dos Representantes, Mike Johnson, tem bloqueado a iniciativa.

