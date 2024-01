“Fui sempre a underdog. Eu gosto disso. É isso que me torna uma lutadora.” Esta frase está a ser por várias vezes repetida na campanha para as primárias republicanas pela antiga governadora da Carolina do Sul, Nikki Haley, uma contabilista filha de pais indianos que se assume como a personificação do sonho americano. “Ganhei primárias e eleições gerais complicadas. Fui sempre a underdog em cada uma das vezes. Quando as pessoas me desvalorizam, é sempre engraçado. Mas nunca perdi uma eleição. E não vai ser agora que vou começar a perder.”

No início da campanha para estas primárias republicanas, Nikki Haley começou realmente com o estatuto de alguém cujas chances de vencer eram praticamente nulas. As sondagens davam-lhe apenas 8% das intenções de voto, sendo o cenário mais provável um duelo entre o governador da Florida, Ron DeSantis, e o antigo Presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Donald Trump. Afastando-se de uma retórica mais radical e tentando cativar o eleitorado mais moderado entre os republicanos, a contabilista foi ganhando apoiantes e financiamento ao longo destes meses.

A cerca de seis meses de os republicanos escolherem quem será o candidato que vai enfrentar Joe Biden nas presidenciais marcadas para novembro, Nikki Haley desafiou todas as probabilidades e tornou-se a principal rival de Donald Trump dentro do Partido Republicano. A mulher de 52 anos é a única que permanece na corrida nas primárias, após a desistência de Ron DeSantis. Esta terça-feira, no New Hampshire, a antiga governadora angariou 43% dos votos, ficando a cerca de doze pontos de distância do ex-chefe de Estado. Mesmo tendo perdido, declarou que “este era apenas o início” das primárias: “A nossa luta ainda não acabou. Ainda temos um país para salvar”.

