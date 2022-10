É em São João da Madeira, a sua terra natal, que Miguel Vieira tem o seu ateliê e raramente abre a porta a estranhos. Depois de um corredor pincelado de preto, a sua cor de eleição, chegámos a uma sala colorida com roupa pendurada em charriots, amostras de tecidos, tesouras e fitas métricas espalhadas nas secretárias, prateleiras repletas de dossiês, manequins despidos, caixas com o logótipo da marca e paredes forradas com desenhos e croquis. A cinco dias de mais um desfile no Portugal Fashion, o ambiente é calmo, sinal de quem já está habituado a estas andanças.

Em criança gostava de desenhar e estudar arquitetura parecia ser a coisa mais óbvia, mas a moda surgiu na sua vida e é nela e com ela que tem sido feliz nos últimos 36 anos. Criou uma marca homónima em 1988, a primeira coleção feminina era focada nas malhas, mais tarde aventura-se em propostas masculinas e de criança, mas também em produtos como calçado, acessórios, joalharia, óculos e até mobiliário. Começou cedo a mostrar o seu trabalho em desfiles e a provar o que valia além-fronteiras, em cidades como Madrid, Paris, São Paulo, Istambul, Uruguai ou Barcelona, mas pisar a passerelle da semana de moda masculina em Milão foi uma das maiores conquistas da sua carreira.

Miguel Vieira ficou conhecido pelos cortes clássicos de alfaiataria e por usar e abusar do preto e do branco em peças elegantes, sofisticadas e intemporais. Mais de 90% dos materiais que trabalha chegam de Itália e todas as coleções partem de um estímulo diferente, num processo criativo que tem tanto de coletivo como de doloroso. Ao longos dos anos, criou uma identidade e um estilo inconfundíveis, conseguiu equilibrar a mensagem de uma coleção com o que é mais comercial e nunca se deixou deslumbrar com prémios e distinções.

