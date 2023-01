Corria o ano de 2007 e o site mais visitado em Portugal era o hi5. A rede social utilizada para conversar com amigos era considerada ‘cool’ entre os jovens, mas também entre as marcas. Em 2008, a plataforma era tão popular que foi selecionada para promover o Ford Fiesta quando o automóvel chegou a Portugal.

Em parceira com o Sapo e com patrocínios dessa plataforma, da Apple, da Motorola e da TMN foi lançado um reality show chamado “Ícones” no hi5, o primeira da rede social, para promover o Ford Fiesta. Foram selecionados cinco candidatos que, com a ajuda de um kit de sobrevivência (composto por um telemóvel, um carro, um computador, uma placa de acesso à internet, 500 euros quinzenais e o hi5), tentaram superar os desafios propostos a cada duas semanas. Ao longo dos dois meses que durou a competição, os candidatos menos populares foram sendo eliminados até que o vencedor ganhou um Ford Fiesta.

Apesar do sucesso inicial, o destino do hi5 estava traçado. Ao longo dos anos, com o surgimento de outras redes sociais com características consideradas mais inovadoras, com mais dinheiro angariado para contratar alguns dos melhores engenheiros do mundo e com mais funcionalidades, como é o caso do Facebook (que também já perdeu parte da popularidade que outrora teve), nem o hi5, nem outras que também estiveram na ribalta, como o MSN Messenger, o Myspace e o Tumblr, conseguiram continuar no caminho do sucesso.

As voltas que o hi5 deu até aqui chegar

