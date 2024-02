O eleitor Randy Johnson resumiu o sentimento geral: “Acho triste que estas sejam as nossas melhores escolhas.” Há cerca de um mês, este republicano de 64 anos, do Missouri, falava assim à Associated Press sobre a perspetiva provável de ter de escolher entre Joe Biden e Donald Trump para a presidência dos Estados Unidos no próximo mês de novembro: “Estamos reduzidos ao menor de dois males.”

Randy não é o único a pensar assim. As sondagens nos EUA mostram que a grande maioria dos norte-americanos não aprova os dois candidatos, que produzem grandes taxas de rejeição entre os eleitores. De acordo com dados do Centro de Pesquisa Política da Universidade de Suffolk, dois terços dos norte-americanos não querem ver um novo confronto entre Biden e Trump a 4 de novembro. E os dois políticos não são queridos sequer dentro dos próprios partidos: um estudo da CNBC diz que 70% dos eleitores (democratas e republicanos) acha que Biden não se devia recandidatar; 61% considera que Trump não devia voltar a concorrer.

É no meio deste clima que um grupo sentiu haver uma aberta para a sua proposta: “Se a América quer outra escolha, vamos oferecê-la”, resumiu Joe Cunningham, diretor da “No Labels” (Sem Rótulos). A iniciativa existe desde 2010, promovida por um grupo que inclui figuras do Partido Republicano e do Partido Democrata, mas ganhou novo fôlego nos últimos meses. À sua frente estão Nancy Jacobson (antiga responsável financeira do Comité Nacional Democrata) e Mark McKinnon (estratega republicano). Muitas das sondagens que têm sido divulgadas sobre a rejeição de um novo confronto Biden-Trump têm sido feitas por Mark Penn, antiga estratega dos Clinton que é casado com Jacobson.

