Professor da Faculdade de Letras de Lisboa e investigador-coordenador do Instituto de Ciências Sociais, Nuno Gonçalo Monteiro, de 67 anos, faz questão de sublinhar que fala enquanto historiador e não como comentador. Em entrevista ao Observador, a propósito da publicação do livro 1822: Das Américas Portuguesas ao Brasil, diz que o Brasil “não tem muita vontade de se lembrar de Portugal” — porque é um país com “sonhos de grandeza” incompatíveis com a memória da ligação a um pequeno país que há 200 anos deixou de ter ascendente sobre os negócios públicos brasileiros. Isso explicará a ignorância que no Brasil existe sobre o bicentenário da proclamação da independência, que se assinala nesta quarta-feira.

Segundo um estudo agora conhecido, realizado pela portuguesa Pitagórica e pelo brasileiro Ipespe, o desconhecimento é partilhado dos dois lados do Atlântico: 52% dos inquiridos brasileiros e 51% dos portugueses não sabem que este ano passam 200 anos sobre o acontecimento que ficou conhecido como Grito do Ipiranga. Nuno Gonçalo Monteiro adianta uma explicação para aquele resultado em Portugal: trauma coletivo.

O livro de que se fala foi proposto pela editora aos autores (a chancela Casa das Letras do Grupo Leya) e a coordenação esteve a cargo de investigador do ICS e da também historiadora Roberta Stumpf. O volume já teve apresentação na Feira do Livro de Lisboa (que decorre até 11 de setembro) e retoma trabalhos de investigação já conhecidos, além de incluir alguma pesquisa recente ainda pouco difundida. Destina-se sobretudo ao grande público em Portugal. “Se tivesse sido pensado para o público brasileiro teria por exemplo um retrato mais detalhado dos conflitos regionais” no contexto da independência, segundo o coordenador.

Em 1822: Das Américas Portuguesas ao Brasil encontram-se ensaios de quatro cientistas sociais portugueses e quatro brasileiros. A saber: Alain El Youssef, Andréa Slemian, Isabel Corrêa da Silva, Isabel Lustosa, Jorge M. Pedreira, Miguel Figueira de Faria e os dois coordenadores.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.