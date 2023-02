Cada uma das 66 canções escolhidas por Bob Dylan para este livro tem uma história. Tem também autores, compositores e intérpretes. E tem depois a narrativa que o próprio Robert Zimmerman construiu enquanto a ouvia, antes e depois de ser Dylan. É o cruzamento dessas diferentes verdades, cada uma no seu ritmo, que compõem “A Filosofia da Canção Moderna”, livro publicado originalmente no ano passado e que está à venda na versão portuguesa (Relógio D’Água, tradução de Pedro Serrano e Angelina Barbosa) a partir de 24 de fevereiro.

Nada disto é novo. Esta viagem pela história da canção americana é uma constante para Dylan — de forma indireta, está na obra que sempre construiu, mas também é óbvia e direta em programas de rádio como “Theme Time Radio Hour” ou nas gravações que fez com a sua interpretação de um cancioneiro tão vasto e inescapável. O que é novo é a forma como aborda a relação pessoal com as canções, contando-nos histórias, fazendo viagens no tempo através das palavras e tornando as reflexões públicas.

Das várias lições de história que são estes textos, escolhemos dois para fazer a pré-publicação de “A Filosofia da Canção Moderna”, um sobre “Strangers in the Night”, canção popularizada por Frank Sinatra, e “Blue Suede Shoes”, de Carl Perkins, que o próprio gravou antes de Elvis Presley a ter transformado num sucesso clássico.

▲ A capa da edição portuguesa de "A Filosofia da Canção Moderna", de Bob Dylan, publicada pela Relógio D'Água a 24 de fevereiro

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.