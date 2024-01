Ainda não se conheciam, mas já eram movidas pela mesma vontade: “Não vim de uma família rica, mas uma família rica vai sair de mim”, declara Andreia Melo sobre decisão que tomou em criança. Tânia Matos concorda com a amiga, co-autora do livro Escola de Finanças Pessoais (Contraponto, 2024). Acrescenta: “Parece que vimos com esta missão, de curar feridas dos nossos antepassados”. Começaram a trabalhar aos 16 anos, Andreia em Cascais, Tânia na Covilhã. “Como belas adolescentes que queriam sair à noite e comprar roupa, mas cujas famílias diziam: Não há dinheiro para isso”, explica a primeira.

Conheceram-se no primeiro dia de estágio na banca, em 2009, e nunca mais se largaram. “Foi aí que começou a nossa história de amor”, riem. O clique foi imediato. Ao fim dessa semana, já estavam a viver juntas num pequeno apartamento junto ao Miradouro do Adamastor, no coração de Lisboa. “Na altura, ainda era possível a duas jovens estagiárias arrendar uma casa.” Dividiam a renda de 375 euros e partilhavam as histórias de quem atendiam no banco, Andreia mais dedicada às empresas, Tânia aos particulares. Ao longo de mais de uma década, acumularam conhecimentos, compreenderam a extensão dos problemas que acompanham a iliteracia financeira em Portugal.

Com as contas todas em dia, Tânia quis mudar de vida e preparou “300 folhas de Excel” para saltar para o turismo, em inícios de 2020, mas a pandemia veio deitar esses planos por terra. Ao mesmo tempo, Andreia pensava em voltar à universidade, desta vez para estudar Psicologia. Foi aí que levaram um valente empurrão: “Estava a ser acompanhada por uma psicóloga em redirecionamento profissional e ela disse-me: ‘Tânia, ligue à Andreia. Vocês têm de fazer alguma coisa juntas. Está aí. Esqueça o turismo e faça alguma coisa com ela, por favor.'”

