Naquela altura, o blogue onde as correspondências tinham sido expostas, o Mercado de Benfica, não era totalmente desconhecido de João Medeiros — que representava, na altura, a Benfica SAD no processo E-Toupeira, juntamente com os advogados Rui Patrício e Paulo Saragoça da Matta. Uns dias antes do Natal desse ano, estava em Roma com a família quando “houve uma decisão instrutória no processo”. “Eu não fui, mas os meus colegas disseram-me o resultado”, lembrou. Na noite depois da leitura da decisão, Paulo Saragoça da Matta terá enviado um e-mail a Rui Patrício e João Medeiros com “umas considerações sobre o desfecho do processo” — e-mail esse que viria logo depois a aparecer “em circulação”, nesse blogue. “Sabíamos que teria vindo de algum lado, mas ninguém sabia qual dos três computadores tinha sido violado“, explicou.

Nos dias seguintes surgiram novos documentos no Mercado de Benfica: vários deles relacionados com a defesa da SAD benfiquista. Entre eles, um guião com as perguntas que João Medeiros queria fazer a uma testemunha, que o advogado tinha preparado dias antes. “Quando vi esse papel, percebi que tinha sido o meu escritório que tinha sido comprometido porque foi um documento que não tinha sido enviado para fora do escritório”, admitiu em tribunal. Medeiros enviou de imediato um e-mail ao sócio-gerente da PLMJ, Luís Pais Antunes. “Luís, foi o nosso sistema que foi violado”, lia-se. “Passado um bocado, esse e-mail foi publicado. Tive a certeza de que foi a PLMJ“, contou aos juízes.

O “guarda noturno” da PLMJ clicou em link de e-mail supostamente das Finanças e deu acesso ao sistema sem se aperceber

E era. De facto, estes ataques foram feitos com recurso a credenciais de acesso obtidas junto de um dos administradores do sistema informático da sociedade de advogados. “Não sabíamos que os ataques foram feitos de dentro e não de fora”, disse Luís Pais Antunes, ouvido antes de João Medeiros, no período da manhã. Segundo explicou ao tribunal, estas credenciais permitem “uma série de autorizações”. “Foi isso que foi feito para chegar a um conjunto significativo de caixas de e-mails e pastas”, disse.