Publicado esta terça-feira em vários países, incluindo Portugal, ‘SURRENDER’ é um livro de memórias que teve uma gestação longa. Bono, nome artístico do vocalista dos U2 (que se chama na realidade Paul David Hewson), escreveu-o ao longo de sete anos, revendo todo o seu percurso, desde a infância e juventude em Dublin até às digressões de estádios lotados.

Escrita na primeira pessoa, a obra narra vários momentos marcantes, pessoais e profissionais, da vida do cantor e vocalista dos U2: da morte precoce da sua mãe, quando o futuro músico tinha apenas 14 anos, ao momento em que conheceu a sua mulher, Alison Stewart, passando pelas causas em que se empenhou como ativista e pelo crescimento e turbulências da banda que gravou canções como “With or Without You”, “One”, “Beautiful Day”, “Sunday Bloody Sunday” e “Where The Streets Have No Name”.

Em pano de fundo das suas memórias pessoais e profissionais estão 40 canções dos U2, de que Bono se serve quase como mote de inspiração para a escrita e introspeção — mas que em alguns casos também disseca, explicando mesmo os seus sentidos.

