O regresso à "luta" e a oposição absoluta ao PS. Bloco aprova novo rumo de Catarina Martins

Foram oito horas de uma reunião que juntou mais de 350 militantes, vindos de várias partes do país. A ideia era debater o rumo do Bloco de Esquerda depois da hecatombe das últimas eleições, numa solução que a direção do partido encontrou para promover o debate interno sem antecipar a convenção nacional — onde se discutiria, naturalmente, a liderança.

Descontando alguns choques com os críticos à porta fechada, no final a direção de Catarina Martins saiu claramente (re)legitimada: a sua proposta de rumo, vertida num documento com as ideias para a reorientação política do Bloco, conseguiu uma maioria esmagadora (85,4% dos votos) em confronto com votações reduzidas nos documentos alternativos (12% na proposta do maior grupo de críticos, associados à tendência Convergência, e 2,5% num outro grupo mais reduzido, que apresentou a moção N na última convenção).

O caminho da recuperação que o Bloco precisa de fazer — agora com uma presença reduzida a nível parlamentar e com a prioridade de reforçar o aparelho do partido pelo país fora — fica decidido: este será um Bloco de volta às “lutas”, ou causas, e em choque frontal com o PS absoluto, “mais papista do que o Papa de Bruxelas”. O tom está definido — espera-se um Bloco bem diferente do que se viu durante aquilo que agora descreve como o “breve parêntesis” da geringonça.