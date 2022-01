O silêncio dos conservadores é de ouro. Como Boris enfrentou o pior dia de sempre em três atos

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

“Aproveitemos o bom tempo” e “tragam a vossa própria bebida”. Estas são palavras que constam no email enviado a uma lista de 100 convidados, que incluíam membros do governo e funcionários do Nº10 de Downing Street, para um encontro no jardim da residência do primeiro-ministro no dia 20 de maio de 2020.

Foram também estas palavras que deixaram Boris Johnson em apuros como nunca, ao serem tornadas públicas pelo antigo conselheiro-tornado-inimigo Dominic Cummings, há cinco dias. O evento teria tido lugar numa altura em que os britânicos enfrentavam das restrições mais apertadas de sempre para reagir à Covid-19: só podiam encontrar-se com uma pessoa fora do seu agregado familiar, ao ar livre, e mantendo dois metros de distância. E eis que, na mesma altura, 40 membros do governo e funcionários pareciam ter-se reunido num encontro com bebidas alcoólicas à mistura.