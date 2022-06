Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

“Não é difícil limpá-los.” É assim que Olga Ravn começa o seu romance Os Funcionários, um dos finalistas do International Booker Prize 2021. O ambiente da história é de ficção científica, mas a frase diz respeito à banalidade da mais terrena das vidas. Estamos num futuro longínquo, a bordo da nave Seis-Mil, após ter sido confirmada a existência de um novo planeta – Nova Descoberta – e um conjunto de objetos lançam questões a quem está a bordo daquela nave. Objetos que não são difíceis de limpar — como se até numa nave distante estivesse presente a banalidade.

Surgem perguntas que não são novas nesta viagem: estarão as pessoas mais humanas? E que sentido dar a uma ideia de eternidade? Contudo, o que marca em Os Funcionários é a ideia de trabalho, de tarefa, produtividade e de como esses conceitos moldam a humanidade que vive a bordo de uma nave em plena deambulação pelo cosmos. Os objetos despertam estranhas sensações nestes funcionários e é através das suas reações — ou “depoimentos”, como designado no romance — que o leitor ganha noção do futuro que é ali descrito.

