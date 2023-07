Oportunidades que chegam a todos

“Talento é 1% inspiração e 99% transpiração”

Quebrar padrões e “apanhar” o elevador social, em direção a condições de vida e rendimentos mais vantajosos, não é tarefa fácil como se pode constar pelas estatísticas da OCDE. Mas qual será o segredo de quem subiu na vida a pulso? Não é só de “génio” que se fazem os grandes homens, aliás como escreveu Thomas Edison “o talento é 1% inspiração e 99% transpiração”. Para alcançar objetivos, o esforço e as oportunidades educativas são incontornáveis. “O investimento na educação é sempre um dos melhores investimentos que podemos fazer e, neste caso, instituições investirem em bolsas, permitindo que mais jovens cheguem ao nível de ensino superior e desenvolverem-se a si próprios, é o melhor tipo de investimento que se pode fazer”, afirma Afonso Raposo, estudante do Instituto Superior Técnico, um dos entrevistados no vídeo de divulgação da Bolsa Universitária de Mérito Apifarma.

De acordo com os dados analisados pela Fundação José Neves, um jovem licenciado ganhava em 2022 mais 27% do que quem tenha concluído o ensino secundário, embora com a inflação esta diferença tenha encurtado. Em 2011, o salário do licenciado era 50% superior. As desigualdades sociais estão igualmente presentes no acesso ao Ensino Superior, mesmo que o sistema tenha sido estruturado para corresponder ao princípio do mérito de cada um, ou seja, as notas que o estudante alcança. Mas afinal quem consegue as classificações mais altas? O estudo “A equidade no acesso ao Ensino Superior” (2019), promovido pela EDULOG, conclui que os alunos mais pobres não conseguem entrar nos cursos que exigem notas mais altas e acabam por estudar sobretudo nos institutos politécnicos. Por exemplo, a mesma análise, indica que 73% dos estudantes de Medicina são filhos de pais e mães que concluíram o ensino superior.