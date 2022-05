Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Entre aprovação de contas e alterações a regulamentos, o Conselho Nacional do Chega deste domingo fica marcado por um tema que não estava na ordem de trabalhos, mas que está há muito na ordem do dia: Nuno Afonso. A saída de chefe de gabinete e as recentes declarações do número dois do Chega agitaram a reunião, levaram a várias trocas de acusações e terminaram com Nuno Afonso a abandonar o local em protesto. Uma coisa ficou clara: a porta de saída está aberta e quase todos os membros da direção de Ventura, incluindo o próprio, arrasaram, à vez, Nuno Afonso numa espécie de ‘roast’ (crítica coletiva).

As indiretas começaram a surgir cedo, umas mais tímidas, outras não tanto. A maioria vinha com o selo da direção nacional e/ou de deputados do Chega, mas o ponto alto da discussão aconteceu após uma intervenção de Rodrigo Alves Taxa, presidente do Conselho de Jurisdição, que levou à resposta de Nuno Afonso e à intervenção do próprio André Ventura, que aproveitou o momento para colocar os pontos nos i’s e deixar claro que não está rodeado de “medíocres”. Era uma resposta a Nuno Afonso que, após ser exonerado, disse numa entrevista ao Observador que “quando há demasiada mediocridade tentam afastar-se os bons”.

