Para Marina Sena, o Brasil é amor, mas não chega: "Não há razão para eu me contentar com menos do que o mundo inteiro"

Deixe-me fazer a pergunta de maneira diferente: quem é o seu público hoje?

Acho que muito jovem, muita criança até…

A Marina disparou no Tik Tok.

Pois, e isso me mostra o quanto estou falando para um público jovem. Mas a comunidade LGBT é a grande maioria. Mas desde sempre. Já quando eu cantava n’A Outra Banda da Lua eram os gays de Montes Claros que iam no meu show.

Acha que isso acontece porquê?

Porque eu tenho esta postura de diva. Esta coisa de me posicionar como uma diva, visualmente, artisticamente, acho que o público LGBT gosta da diva e gosta de arte. É um público crítico, inteligente, que presta atenção no conceito do que você está fazendo, quer entender porque é que você fez assim, porque é que pôs cada coisa em cada lugar, na música, no palco. É um público que realmente quer entender a artista acima do hit, para além do hit.

“A minha música tem ali um grauzinho de sujeira”

O terceiro prémio arrecadado nos Multishow 2021 foi para melhor capa do ano. Nela vemos Marina vestindo pouco mais que uma faixa de condecoração onde se lê o título, De Primeira. E é mais ou menos essa a imagem que veremos dela em cada fotografia, vídeo ou aparição em palco. Sempre com tecidos mínimos e uma sensualidade descarada. Marina explica que há um lado de encenação nisso, sim, mas que apenas sublinha a forma natural como ela sente e apresenta a sua música.

Com Marina, tudo é também corpo, presença, sedução, pose de diva. E ela garante que se assume por inteiro no que compõe, que se expõe nas canções de forma mais ou menos autobiográfica, mesmo quando fala da vida dos outros para falar de si mesma. Com ela não parece haver grande fronteira entre a artista e a mulher, entre o que quer ser no palco e fora dele.

[“Voltei Pra Mim”:]

As suas canções são todas de estrutura muito simples, pop clássica, sempre com um refrão orelhudo ao meio.

Então, isso é justamente por eu ter escutado tanta rádio. Posso dizer que sou uma brasileira criada pela rádio do Brasil. O que tocou lá na rádio em Taiobeiras foi o que eu assimilei. E o que tocava na novela também, eu fui criada por isso. Acho que é justamente por isso, eu aprendi a fazer música no formato do rádio: início, pré-refrão, refrão, depois uma coisinha para finalizar, e ela é cíclica, se repete e tal. Então acho que é basicamente por isso. Assimilei que era assim que a música tinha de ser e hoje é realmente muito difícil para mim não fazer isso. Tenho dificuldade em fazer música com harmonia mais estranha. Tento sempre levar para um negócio mais radiofónico. Embora eu ache que a minha música tem ali um grauzinho de sujeira, principalmente pelo timbre da minha voz, que não é muito radiofónico. Mas eu também sou da imagem…

Precisamente. E há uma sensualidade explícita na forma como se apresenta. Isso é natural para si ou faz parte de uma persona artística que procura criar?

É engraçado, tem horas que me falam que eu estava sensual e eu digo “nossa, jura?!” Naquele dia eu estava me sentido um lixo, estava horrorosa, cansada, sabe? Mas é muito natural sim. Nessas vezes as pessoas dizem que eu estava sensualizando e eu nem percebi. Claro que às vezes exagero para criar uma personalidade artística, faço quase uma caricatura…

Mas é uma caricatura de si mesma, digamos?

Sim, é isso. Faço uma caricatura do que eu já sou naturalmente. Quando é pela arte vai no exagero e no que for preciso. Mas é natural, reconheço. Quando alguém me diz que na capa do disco eu estou quase nua, eu pergunto “como assim?! Estava com tanto tecido tapando tudo, gente!”