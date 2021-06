Puskás estreou-se pela seleção da Hungria em 1945, marcando na primeira internacionalização contra a Áustria, e acabou por fazer 86 jogos e 84 golos enquanto internacional. Em conjunto com nomes como Zoltán Czibor, Sándor Kocsis, József Bozsik (que posteriomente acabou por dar o nome ao estádio do Budapest Honvéd) e Nándor Hidegkuti, liderou a chamada Geração Dourada da Hungria que não sofreu qualquer derrota em 32 jogos consecutivos. Nesse período, os húngaros foram campeões olímpicos em 1952, na Finlândia, ganharam a Liga das Nações da Europa Central em 1953 e chegaram à final do Mundial da Suíça em 1954, onde acabaram por perder com a RFA — numa partida onde Puskás jogou com uma fratura cerebral e marcou um golo depois de já ter partido o tornozelo no início do torneio.

Em 1956, o Budapest Honvéd entrou na Taça Europeia, a atual Liga dos Campeões, e o sorteio ditou que o adversário da primeira ronda seria o Athl. Bilbao. Os húngaros perderam a primeira mão em Espanha mas, antes que a segunda pudesse ser disputada, a Revolução Húngara rebentou em Budapeste. Os jogadores, incluindo Puskás, recusaram-se a regressar ao país e conseguiram as autorizações necessárias para que a segunda mão fosse realizada no Heysel Stadium, em Bruxelas. O avançado ainda marcou, as equipas empataram a três mas o Budapest Honvéd foi eliminado no resultado das duas mãos e os jogadores foram deixados numa espécie de limbo — por um lado, não queriam voltar a casa; por outro, já não tinham compromissos europeus e tinham de regressar. Juntos e enfrentando a oposição da FIFA e dos organismos que regulavam o futebol húngaro, conseguiram tirar as famílias da Hungria e realizar uma tour de angariação de fundos por Portugal, Espanha, Itália e Brasil. Quando deixaram o território brasileiro e regressaram à Europa, os jogadores separaram-se: uns acabaram mesmo por voltar à Hungria, outros encontraram novos clubes na Europa Ocidental. Puskás, por seu lado, só voltou a casa em 1981, mais de 25 anos depois.