Duas semanas depois de promover um colóquio na Fundação Calouste Gulbenkian sobre o abuso sexual de crianças, — em que se abordaram os 326 testemunhos de vítimas deste tipo de crime por parte do clero, — o coordenador da Comissão Independente criada pela Igreja para fazer um estudo sobre o tema deslocou-se à Polícia Judiciária. Era um encontro informal. O pedopsiquiatra levava com ele um papel com alguns nomes de padres apontados como abusadores sexuais por vítimas, casos cujos crimes já tinham prescrito e que, por isso, não podiam originar um inquérito, contrariamente a outros 17 que entretanto foram entregues ao Ministério Público.

Nesse encontro com um elemento da direção da Polícia Judiciária e um coordenador, Pedro Strecht revelou o que o estava a atormentar: estavam a chegar cada vez mais casos à Comissão Independente, incluindo testemunhos que apontavam para outras potenciais vítimas, e temia que estas informações permanecessem em silêncio e que não fosse feita Justiça — sobretudo nos casos em que os padres apontados pelo crime — ainda que prescrito — continuavam ao serviço de paróquias do país como se nada tivesse acontecido, contrariando assim, também, as orientações do Vaticano.

