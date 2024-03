Pedro Nuno empurra AD para o Chega e aposta na degradação num breve prazo

Quando questionado sobre se concordava com o presidente do partido, Carlos César, sobre a tentativa de condicionamento do ato eleitoral, Pedro Nuno assumiu que existe “absoluta sintonia entre secretário-geral do PS e presidente”. A relação entre Belém e o Largo do Rato sai destas últimas semanas ainda mais maculada do que já estava.

“A direita e a AD que não contem com o PS para governar“, declarou na sala do Altis onde nos últimos anos o PS festejou vitórias eleitorais. A única disponibilidade é para “não inviabilizar a formação do Governo”, já quanto a orçamentos do Estado, Pedro Nuno Santos não só disse que não contem com o PS, como avisou (e serve para dentro e para fora) que “não vai haver divisão no PS” nessas votações.

Diz que já começou a sentir “alguma pressão” para “suportar” um Governo da AD e ainda que tenha dito que não estava a pensar no Presidente da República quando o disse, a verdade é que é para aí que parece dirigir-se. Não quis revelar o que dirá a Marcelo numa futura audiência, mas avisou já: “Não é a nós que têm de pedir para suportar um Governo. Sabemos que essa pressão virá, camaradas, mas vamos aguentar firmes.” As perguntas eram concretamente sobre a viabilização de Orçamentos do Estado, mas a resposta estava acantonada nisto: “O nosso projeto não é compatível, é alternativo ao da AD.”