PiscaPisca.pt: Top of mind no setor automóvel

A Marca

Quando vai trocar de faixa, ou escolher outra direção, a primeira coisa que faz é ligar o pisca do carro, não é? O nome PiscaPisca foi criado com esta mesma intenção, ou seja, provocar a mudança no setor automóvel. A equipa trabalhou para desconstruir a imagem antiquada de um mercado maioritariamente masculino, sério – mais do que o necessário – e monopolista. A empresa apostou na inovação das cores, no modo de comunicar e abandonou uma linguagem técnica, o que acabou por atrair o público.

“Fizemos um estudo de cores e a nossa cromática – o rosa fúschia e o azul eletrizante – demonstra que queremos falar com todos os tipos de consumidores, de ambos os géneros e com todos os estilos. Queríamos ser uma marca irreverente, que trouxesse uma lufada de ar fresco ao mercado”, explica Ana Cação, brand manager do PiscaPisca.pt.

Paulo Figueiredo reforça a ideia do PiscaPisca.pt como uma marca jovem e vai mais além: é uma marca alegre e que, de uma forma ou de outra, estará sempre ligada à música. A relação de uma cromática à construção emocional com o consumidor é uma preocupação da marca, e por isso a aposta na música”.

Depois de escolherem o nome da marca, optaram por recriar um sucesso que todos os portugueses conhecem, mas que estava adormecido na memória: “A moda do pisca-pisca”, na voz da Ruth Marlene. “A música já tem quase 30 anos, alguns podem ter se esquecido, mas está na cabeça de todos nós, então demos uma roupagem nova, uma nova letra, uma evolução e assim surgiu”, relembra Paulo.

Ana Cação responsável pela área de comunicação e marketing do Banco Credibom e PiscaPisca.pt desde o minuto zero, como ela própria refere, conta que este projeto foi construído, desde o início, a partir de um estudo e dos sinais que o mercado dava, ou seja, de acordo com as necessidades do setor dos usados. “Nós trouxéssemos a diferença porque acreditamos que um setor que tem o monopólio é um setor que a médio e longo prazo não irá sobreviver. Acima de tudo, mais do que ter um objetivo de performance, é estar ao lado do setor, ao lado do consumidor e proporcionar a todos uma experiência única”.

O Projeto

Muito trabalho e planeamento estratégico garantem também um bom posicionamento da marca no mercado. Foi assim com o PiscaPisca.pt, o motor de busca que completa dois anos neste mês de março, tendo demorado cerca de três anos até que fosse lançado ao público.

O projeto, criado pelo Banco Credibom, líder no financiamento de automóveis usados e no mercado há mais de 25 anos, foi pensado na lógica de apoiar o setor e o mercado. Para Pedro Mata, Deputy CEO do Credibom, “as condições do mercado à época do lançamento, ainda que no meio da pandemia, mostraram-nos que era o momento certo para criar a marca, permitindo-nos atingir aquilo que ambicionávamos e que estamos a conseguir atingir”.

O objetivo era aliar o ecossistema do financiamento à montra digital e facilitar as vendas, o stock, e adicionalmente o aconselhamento aos profissionais registados.