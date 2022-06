Poderá a condenação de soldados britânicos ser moeda de troca para recuperar aliado de Putin?

Liz Truss não só sublinhou que não existe legitimidade para o julgamento, uma vez que teve lugar no tribunal dos separatistas pró-russos de Donetsk, como referiu ainda que os dois homens são “prisioneiros de guerra” e não mercenários, como definiu Moscovo. “O julgamento contra eles é uma violação flagrante da Convenção de Genebra”, escreveu a ministra no Twitter.

Spoke with Ukrainian FM @DmytroKuleba to discuss efforts to secure the release of prisoners of war held by Russian proxies. The judgement against them is an egregious breach of the Geneva convention.

The UK continues to back Ukraine against Putin’s barbaric invasion. pic.twitter.com/DyKZAP4HA6

— Liz Truss (@trussliz) June 10, 2022