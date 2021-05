“Colheste as flores

da tua chama

apagaste devagar

os teus sentidos”

A voz é de Teresa Paula Brito, perante um auditório em silêncio, na Avenida Visconde Valmor, em Lisboa, expectante para um lançamento literário e discográfico que certamente seria recordado nos anos vindouros como um acontecimento notável, formador da canção portuguesa, com apresentação do poeta David Mourão-Ferreira e cobertura em peso dos jornais, rádio e televisão. Ao lado do palco, de braços cruzados, Maria Teresa Horta recolhe-se enquanto a plateia folheia o seu livro de poemas, Minha Senhora de Mim, e ouve uma versão rock’n’roll que acentua a insubmissão dos versos: “Meu aceso lume — Meu amor”.

“Sossegaste o corpo

em sua cama

desguarneceste em mim

os teus motivos”

Os motivos do poema eram claros, a volúpia do sexo que arde desgovernada pelo corpo, que sendo feminino em plena ditadura patriarcal é um “profundo segredo” de “secreto recanto”. As canções são transgressoras e necessárias, como o rock mais instigante que sobrevive ao teste do tempo, e os elementos estão todos alinhados: o cunhado de Maria Teresa Horta, Nuno Filipe, dá um andamento de rock progressivo, remete para a carnalidade do poema e para aquele momento particular do rock anglo-saxónico; a vocalista Teresa Paula Brito, apontada pela imprensa como a derradeira voz feminina desta geração, controla a tensão e cicia simultaneamente apaixonante e ameaçadora; e nos bastidores está a banda revolucionária de José Cid, o Quarteto 1111, que combatia na linha da frente pelo entrosamento da canção moderna com a música portuguesa.

“Que a vela acesa corte a madrugada

e lhe desdiga a calma e a palavra

Colheste devagar o meu queixume

Ó meu amor!

Ó meu aceso lume!”

Três semanas depois do lançamento do livro e do EP Minha Senhora de Mim, que a revista Mundo da Canção considerou ser “a gravação de música portuguesa mais importante do ano”, mais um candidato a lançamento do ano: numa audácia assombrosa, do cravo à marimba, José Cid grava sozinho todos os instrumentos no álbum de estreia. E continuemos em maio, agora no Estádio Municipal de Coimbra, onde a competição de bandas do Festival Pop-71 reúne uma plateia “trajando roupas um pouco bizarras”. O resultado do certame é divulgado no “Página Um”, o programa da Renascença reconhecido pelas transmissões em direto na Assembleia Nacional, logo nas intervenções dos deputados liberais que exigiam liberdade e limpavam o bafio ao debate político. E o início do programa é sempre assinalado pelo indicativo dos Pop Five Music Incorporated, a banda prog do Porto que grava discos em Londres para conquistar o resto da Europa. Aparentemente, o rock estava no lugar e momento certo: Portugal em 1971.

O preço a pagar por “Minha Senhora De Mim”

No centro da televisão, o Presidente do Conselho Marcello Caetano considera, em tom condescendente, numa das suas monótonas “Conversas em Família” com a nação portuguesa, que os novos deputados da Assembleia Nacional devem abrandar a ânsia de liberdade: “Procuro assim, prudentemente, levar o país a adaptar-se a novas ideias e a novas fórmulas, sem sobressaltos escusados, e que, seriam altamente inconvenientes na atual conjuntura nacional”. A atual conjuntura nacional fazia-se de três frentes de guerra, o que não impedia os deputados da Ala Liberal, desde Francisco Pinto Balsemão a Miller Guerra, de sugerir um aligeirar da censura nas manifestações culturais. Os jornais ecoam estes argumentos e o jornalista Viriato Dias transmite as sessões em direto no “Página Um”. O contexto de abertura — com o devido atraso — parece ser finalmente favorável para a juventude portuguesa criar a sua revolução social e cultural, em linha com as restantes convulsões do mundo Ocidental na década anterior, desde São Francisco a Paris.

▲ A capa de "Minha Senhora de Mim", com os poemas de Maria Teresa Horta, livro publicado pela Dom Quixote

Um dos sinais que haveria em Portugal uma revolução cultural jovem em potência foi precisamente na mesma televisão pública em que Marcello Caetano entrava estático em cena, em longos monólogos. O fenómeno do “Zip-Zip”, o programa da RTP que definiu a canção jovem portuguesa, provou que existia uma audiência desejosa de ser retratada no televisor a preto e branco. Porém, o “Zip-Zip” transmitiu o último episódio em 1969, e a RTP tentava, em vão, repetir a receita. Uma hipótese é o “Curto-Circuito”, com o Conjunto Pedro Osório; outra é o “Canal 13”, gravado no teatro ABC, no Parque Mayer; e ainda, domingo à noite, o “Pop 25” — “programa novo para gente jovem” — que intercala entrevistas de José Nuno Martins com telediscos — “grandes sucessos musicais com pequenos filmes”. Entre estes telediscos, Maria Teresa Horta não perde a oportunidade para assinalar a José Nuno Martins, com coragem, que “as mulheres podem fazer poemas como os homens”, enquanto ouvem as canções lisérgicas de Minha Senhora de Mim. E isto numa altura em que estava nas bancas a revista Menina e Moça, que aconselha as leitoras à existência discreta e repudia “o tipo de canção que grita estridências de revolta e se faz acompanhar de contorções avulsas”.