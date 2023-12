Por uma terra mais verde e mais viva, um azeite sem igual

O que faz de um produto, um bom produto? São vários os fatores na hora de decisão, mas há um que, cada vez mais, se assume como um elemento de destaque: a sustentabilidade e o compromisso com o ambiente e a biodiversidade.

A boa notícia é que esta é, cada vez mais, a consciência de muitas marcas e produtos. E ainda que o caminho seja longo, já há paragens onde vale a pena demorar-nos. O Azeite Oliveira da Serra 1.ª Colheita 2023/2024 é o exemplo perfeito disso. É o equilíbrio perfeito entre o amargo, o picante e o frutado. É ideal para temperar e degustar. Mas mais do que isso, é a prova do compromisso da marca de, não só proteger, mas também enaltecer a riqueza da biodiversidade presente no seu Olival, conjugando aquilo que é a produção de azeite com a conservação ambiental.

Se ainda não conhece, saiba que este é um azeite virgem extra 100% português que nasce a partir do maior olival de Portugal, todos os anos. É um produto que apenas ganha vida uma vez por ano e que vem representar um novo ciclo – reforça o trabalho diário que é feito pela marca, marcado pelo respeito pela natureza, pelas práticas sustentáveis no solo, na água, a maximização da captação de CO2, através das suas práticas de agricultura, e na biodiversidade. Durante a sua produção, os recursos naturais são utilizados de forma responsável e todo o ecossistema das herdades é estudado e monitorizado, de forma a ser possível conservar os seus equilíbrios. Nos seus milhares de hectares, Oliveira da Serra tem reservados 500ha, onde é dada primazia à conservação ambiental e à biodiversidade. São zonas naturais, onde não é plantado olival e os hectares são preservados e mantidos pelo seu valor ecológico.

E nos restantes hectares? ↓ Mostrar ↑ Esconder Nos hectares destinados à produção de azeite, tudo é transformado – em novos recursos. Responsabilidade ambiental, valorização dos subprodutos e redução do impacto das atividades realizadas, são as palavras de ordem no que diz respeito à produção dos azeites marca. Mas como? Energia: Os caroços de azeitona são aproveitados como fonte de energia para o lagar;

Os caroços de azeitona são aproveitados como fonte de energia para o lagar; Água: Sistema de rega gota-a-gota, apoiado em energia solar; Monitorização e controlo. Definição de quando, onde, e em que quantidade regar;

Sistema de rega gota-a-gota, apoiado em energia solar; Monitorização e controlo. Definição de quando, onde, e em que quantidade regar; Nutrientes: Os ramos e folhas podem ser compostados, dando origem a um fertilizante orgânico que devolve nutrientes aos olivais.

No fundo, o Azeite Oliveira da Serra 1.ª Colheita 2023/2024 é uma verdadeira homenagem às oliveiras de onde nasce e a toda a riqueza natural que as rodeia. E todo este cuidado acaba por se refletir no rótulo da sua garrafa, mas não só – é possível prová-lo da primeira à última gota e agora também no digital. Para que possa testemunhar todo o processo que é a criação deste produto, Oliveira da Serra criou um site onde é possível viajar pela biodiversidade e ficar a conhecer algumas das espécies endémicas protegidas no Olival. Se há viagens que nos marcam, esta é, sem dúvida, uma delas. E nem precisará de sair do conforto de sua casa!