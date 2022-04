Porta-voz de Lavrov, foi agraciado em Cuba e aprendeu a falar português em seis meses. Quem é o embaixador russo em Lisboa?

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

No passado dia 17 de fevereiro, Mikhail Kamynin, o embaixador da Federação Russa em Lisboa, garantiu à agência Lusa que as manobras militares que o exército russo então estava a levar a cabo iam “terminar nos próximos dias” e acusou o Ocidente de ter tido uma “reação histérica” à movimentação de soldados de Moscovo ao longo da fronteira com a Ucrânia. “Todas as movimentações das forças russas estão a acontecer no território nacional e no quadro dos exercícios militares planeados, inclusive com os nossos aliados bielorrussos”, explicou o diplomata, para depois parafrasear Putin, Shoigu e Lavrov e assegurar que, assim que acabassem os exercícios, “todas as forças que neles [participavam voltariam] às suas localizações permanentes”. Exatamente uma semana depois, a 24 de fevereiro, a Rússia invadiu a Ucrânia.

Na manhã do 42.º dia da guerra, cerca de doze horas depois de ser conhecida a decisão do Ministério dos Negócios Estrangeiros de expulsar dez funcionários da embaixada russa do território português, José Milhazes não tem qualquer pejo em acusar Mikhail Kamynin de ter “mentido aquando das vésperas da invasão”. “No fundo, enganou a opinião pública portuguesa e nesse sentido, para mim, passou de embaixador da Federação da Rússia para embaixador de Putin”, diz o jornalista, que durante quase quatro décadas viveu e trabalhou naquele país.