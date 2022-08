Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Darwin Núñez foi confirmado no Liverpool a meio de junho mas Gonçalo Ramos, a outra grande venda esperada, ficou depois do mês porque houve o encaixe de Everton Cebolinha no Flamengo. Fábio Vieira surgiu como reforço do Arsenal na terceira semana de junho mas ainda houve espaço para realizar a venda de Vitinha ao PSG dentro dessa janela e consolidar as contas positivas do exercício 2021/22. João Palhinha já estava praticamente certo no Fulham por essa altura (bem como o seu substituto) mas a transação só teve lugar em julho porque entretanto o PSG exerceu a cláusula de opção de Nuno Mendes. Numa primeira instância, o mercado foi feito na base dos números financeiros; agora, o mercado está a ser feito em torno dos números desportivos. Está e assim vai continuar – e esse caminho será o espelho do Campeonato.

