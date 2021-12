Primas, rainhas e rivais: a história e a tragédia de Isabel I de Inglaterra e de Maria dos Escoceses

Aqui o deão da catedral disse-lhe: “Senhora, mude de opinião, arrependa-se de sua antiga maldade, e coloque a sua fé apenas em Jesus Cristo, para ser salva por Ele”, ao que ela retorquiu: “Sr. Deão, não se preocupe mais, pois estou firme e decidida nesta minha religião e aqui estou decidida a morrer”. Então, o conde de Shrewsbury e o conde de Kent, percebendo-a inflexível, disseram-lhe que, uma vez que ela não ouviria a exortação do Deão, “rezaremos por Sua Graça para que, se estiver de acordo com a vontade de Deus, tenha seu coração iluminado mesmo na última hora com o verdadeiro conhecimento de Deus e possa assim morrer nele”. Ao que ela respondeu: “Se vós orardes por mim, meus senhores, agradecer-vos-ei, mas unir-me em oração a vós, não o farei, porque vós e eu não somos da mesma religião”.

▲ Um desenho a tinta e lápis recria a execução de Maria da Escócia, na manhã de 8 de Fevereiro de 1587, em Fotheringhay Castle, na presença dos homens mais poderosos de Inglaterra

Tendo depois feito as suas orações, as damas de companhia ajudaram-na a remover as vestes externas, revelando uma anágua de cetim preto e um corpete carmesim, a cor litúrgica do martírio na Igreja Católica. Ajoelhou-se, em seguida, em frente do carrasco e muito calmamente, esticando os braços, gritou: “In manus tuas Domine” (“nas tuas mãos, Senhor”) três ou quatro vezes. De acordo com outro relato, também pronunciou as palavras do seu motto: “In my end is my beginning” (no meu fim está o meu começo) antes de o machado a decapitar.

Após isto, o Deão da catedral disse em voz alta: “Assim morram todos os inimigos da Rainha”, e o Conde de Kent, chegando junto do cadáver, disse também alto: “Que este seja o fim de todos os inimigos da Rainha e do Evangelho”.

Na manhã da sua execução, Maria oferecera o relicário Blairs à sua dama de companhia, Elizabeth Curle. O relicário, que se pode apreciar na exposição, contém o seu retrato em miniatura dentro de uma caixa de ouro, apresentando-a como mártir; no século XVII o filho de Elizabeth Curle gravou no verso da caixa o monograma mariano “MRA” associando assim o nome da rainha à hagiografia católica.

Educações esmeradas, infâncias muito diferentes

Havia muito em comum entre as primas, desde a forma como foram educadas, aos privilégios que auferiam, à crença de que tinham sido chamadas por Deus para governar os seus países. Ambas receberam uma educação fora de série, em latim, grego e línguas modernas, francês e italiano, na arte da caligrafia e do bordado, em música e dança. A educação de Isabel aprimorou quando foi oficialmente restabelecida como potencial herdeira. Com apenas 12 anos, revelou admirável mestria ao traduzir para latim, francês e italiano o livro de orações da madrasta, Katheryn Parr (1545).

No entanto, infâncias muito diferentes criaram personalidades quase opostas. Isabel cresceu mais isolada, reservada, endurecida pelas atribulações sofridas logo após o seu nascimento — órfã de mãe, escondida da corte e poucas vezes levada à presença do pai. Enquanto reinou, o seu meio-irmão, Eduardo VI (1547-1553), foi surdo às suas pretensões e na hora da morte removeu-a da linha sucessória, com fundamento na ilegitimidade, legando o trono à prima anglicana Lady Jane Grey. No reinado da meia-irmã, Maria Tudor (1553-1559), filha do casamento de Henrique VIII com Catarina de Aragão, Isabel foi presa e enviada para a Torre de Londres (1554) e depois colocada em prisão domiciliária nuns alojamentos de caça em Woodstock, Oxfordshire, durante um ano (1555). Isabel, que tendia à leitura e à vida recatada, passou a maior parte da adolescência a ler os franceses e os italianos, seus favoritos. Lia também frequentemente a Bíblia e de vez em quando escrevia versos. Encorajada por Lord Dudley, que a cortejou e recebeu a sua preferência, a Boa Rainha Bess — como ele a tratava — aprenderia como Maria dos Escoceses a apreciar os desportos ao ar livre, os cavalos e a caça.