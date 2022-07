Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Quando o assunto são as próximas eleições presidenciais, no PS existem dois dados que são tidos como certos. O primeiro: que é cedo para tirar conclusões – o assunto ainda é extemporâneo e Marcelo Rebelo de Sousa tem quase quatro anos de mandato pela frente. E o segundo, que paradoxalmente não invalida o primeiro: que Augusto Santos Silva já se tornou, ativamente e através da guerra que decidiu comprar com o Chega, é uma peça muito relevante neste tabuleiro – e o PS vê no seu senador um potencial candidato com “todo o perfil” para Belém, ainda que a turbulência no Parlamento inspire cuidados.

Dos vários dirigentes socialistas com quem o Observador falou, a conclusão é basicamente unânime. “Há uma grande expectativa em que Santos Silva seja o nosso candidato a Belém”, resume um, apontando para o “rastilho de energia” que o Presidente da Assembleia da República criou ao provocar os recentes conflitos com o Chega e assumir o papel de “defensor da democracia” – que já motivaram uma reunião entre Marcelo Rebelo de Sousa e André Ventura, que quer “censurar” o que considera uma flagrante falta de isenção do PAR.

