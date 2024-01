Ao fim de 25 anos de discussões, braços-de-ferro com Espanha, decisões, revisões e suspensões, foi lançado esta semana o primeiro concurso para a construção do primeiro troço da linha de alta velocidade entre Lisboa e Porto. Mais conhecido por TGV — sigla francesa para comboio de alta velocidade que, no entanto, é a marca de um fabricante (Alstom) — a alta velocidade acelerou com entusiasmo na viragem do milénio para, depois, travar 10 anos na resistência e desconfiança. E basta recuar a 2019 para encontrarmos declarações do atual primeiro-ministro a classificar o tema de tóxico. Mas na última semana, todos os partidos (com exceção do Chega que se absteve) votaram a favor do lançamento do projeto por um governo em gestão. Não é garantia de que o TGV não volta a descarrilar, mas dá mais solidez a este projeto do que a outros que foram lançados no passado.

Quanto vai custar, quem o vai pagar, quem beneficia, onde e quando vai chegar, quantos o vão usar e que implicações pode ter em outras grandes obras como o aeroporto? O Observador procurou a informação disponível para responder a estas e outras perguntas sobre o maior e mais estruturante investimento lançado em Portugal.

Quanto vai custar esta fase? E todo o projeto?

