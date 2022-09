Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Com o aumento dos preços da energia, os portugueses fazem contas à vida para perceber como é que podem poupar algum dinheiro na fatura da eletricidade no final do mês. E, com a seca que o país enfrenta, são também recomendadas medidas para poupar água e, consequentemente, dinheiro. O Governo comprometeu-se com Bruxelas a reduzir o consumo de gás em 7% a partir de setembro, um corte que é, para já, voluntário, mas que poderá tornar-se obrigatório se a crise energética se agravar.

Vários países europeus já adotaram medidas de poupança energética. Por exemplo, na Alemanha os espaços comerciais aquecidos estão, a partir desta quinta-feira, proibidos de manter as portas permanentemente abertas. Por sua vez, aqui ao lado, em Espanha, a temperatura em edifícios públicos, espaços comerciais, estações de autocarros e comboios e aeroportos não pode ser inferior a 27 graus Celsius no verão e superior a 19 no inverno. Quando começou a ser aplicado o plano espanhol para poupar energia, da primeira para a segunda semana de agosto, o consumo de eletricidade caiu 3,7%.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.